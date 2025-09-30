Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray - Liverpool Maçını İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray - Liverpool Maçını İzledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Liverpool maçını protokol tribününden takip etti. Müsabakada önemli isimler de yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan müsabakayı tribünden takip etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan Galatasaray - Liverpool maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti. Bak, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi protokol tribününden izledi.

Öte yandan müsabakada TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
