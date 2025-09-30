Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray - Liverpool Maçını İzledi
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan Galatasaray - Liverpool maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti. Bak, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi protokol tribününden izledi.
Öte yandan müsabakada TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor