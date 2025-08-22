Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da Futbol Gösteri Maçında Forma Giydi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da genç sporcular ve kent protokolünün katıldığı futbol gösteri maçında forma giydi.

Bak, kentte yapımı tamamlanan 23 tesisin Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yerleşkesindeki Binali Yıldırım Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreni sonrası düzenlenen gösteri maçı için formasını giyip sahaya çıktı.

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü sporcuları, kurum müdürleri ve gazetecilerin de yer aldığı karma iki takım kuruldu.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın başlama vuruşunun ardından takımlar, mücadele etti.

Karşılaşmayı Bak'ın takımı 8-4 kazandı.

Müsabakanın ardından Bak, oyuncuları tebrik etti.