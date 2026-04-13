Bakan Bak'tan Sivasspor'a geçmiş olsun mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sivasspor'un 13 yaş altı takımı futbolcularını taşıyan aracın kaza yapması nedeniyle kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında, "Sivasspor 13 yaş altı takımı futbolcularını taşıyan aracın kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşanan bu üzücü olayda yaralanan futbolcu kardeşlerimize acil şifa diliyor, futbolcuların ailelerine ve Sivasspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.