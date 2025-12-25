Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere çağrıda bulunarak, "Bütün gençlere söylüyoruz, bu abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareketli olalım ve derslerimize iyi çalışalım. Hep beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim." dedi.

Gaziantep'te bu yıl Ahmet Mukdat Ziylan anısına düzenlenen 4. Gazi Oyunları ile Kamil Ocak Spor Salonu açılışına katılan Bakan Bak, Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin ve sporun yüzyılı olacağını ve spora yönelik yatırımların artarak süreceğini söyledi.

Kamil Ocak Spor Salonu'nun basketbol ve voleybol başta olmak üzere birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yapacağını belirten Bak, "Bu tesis çok kısa sürede tamamlandı ve harika bir atmosfere sahip. Böyle bir büyüğümüzün isminin yaşatılması çok kıymetli. 4. Gazi Oyunları'nın düzenlenmesine destek veren Ziylan ailesine ve Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında önemli dereceler elde ettiğini anımsatan Bak, şunları kaydetti:

"2025 yılında A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalya kazandı. Voleybol Kadın Milli Takımı'mız dünya ikincisi oldu. Tekvando Kadın Milli Takımı'mız dünya şampiyonluğuna ulaştı. Halterde Furkan Özbek dünya şampiyonu oldu. Pek çok branşta sporcularımız ülkemize madalyalar kazandırdı."

Obezite uyarısı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Bütün gençlere söylüyoruz, bu abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareketli olalım ve derslerimize iyi çalışalım. Hep beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte büyük Türkiye için çalışmaya devam edelim. Gençler, siz bizim geleceğimizsiniz, Türkiye Yüzyılı'nın işaretisiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Gaziantep'in spor alanında da gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'i, eğitim, spor ve bilim şehri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ziylan Grup adına konuşan eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de çocukların spora yönlendirilmesi ve yetenekli sporcuların keşfedilmesinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Kamil Ocak Spor Salonu'nun açılış kurdelesi kesildi, 4. Gazi Oyunları için de açılış meşalesi yakıldı.