Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Alaşehir ve Salihli'de vatandaşlara seslendi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Türkiye'yi sizden aldığımız destekle daha ileriye, daha aydınlığa götüreceğiz. Bu milletin evlatlarına ve çocuklarına, bu anaların yetiştirdiği evlatlara güvenmeye devam edeceğiz." dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesini ziyaret eden Kasapoğlu, Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlara seçim otobüsünden konuşma yaptı.

Alaşehir'in 14 Mayıs'taki seçimlerde verdiği oyla oyunları bozup Türkiye'ye ve dünyaya önemli bir mesaj verdiğini ifade eden Kasapoğlu, "Türkiye'yi eski günlerine götürmeye çalışanlara imkan vermeyeceğiz. Türkiye'yi sizden aldığımız destekle daha ileriye, daha aydınlığa götüreceğiz. Bu milletin evlatlarına ve çocuklarına, bu anaların yetiştirdiği evlatlara güvenmeye devam edeceğiz. Bu millete hiçbir zaman tepeden bakmadık. Hiçbir zaman hakir görmedik. Bu milletin iradesine, tercihine, millet ne dediyse ona saygı gösterdik. 'Milletin kararı başımızın tacıdır' dedik. Bugüne kadar 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda destan yazdık. Altyapısı, sağlığı, eğitimi, gençliği ve sporuyla..." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 28 Mayıs'taki seçimde Alaşehir'den güçlü bir destek beklediklerini dile getirdi.

Manisa'dan alacakları rekor oyla tüm dünyaya mesaj vereceklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Alaşehir öyle bir haykırsın ki bu memleketi küçük görenlere, bu memleketin evlatlarına yan gözle bakanlara, tepeden bakanlara, bu memleketi masa başında dizayn etmeye çalışanlara 'Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü şekilde dimdik yanındayız' diyelim. Alaşehir'de, dünya lideri, dünyanın bu anlamda tüm mazlumların savunucusu doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçeceğiz. Sandıkları patlatacak rekor oy lazım. Bu millete yan gözle bakmaya çalışanlara, bu milleti birbirine düşürmeye çalışanlara, bu vatanın bölünmezliğine halel getirmeye çalışanlara Rabbim asla imkan vermesin."

Daha sonra Salihli ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, burada ilçe belediyesi hizmet binası önünde partililerce karşılandı.

Burada da seçim otobüsü üzerinden partililere seslenen Kasapoğlu, Salihli'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 14 Mayıs'taki seçimlerde, ülkeyi kirli emellerine alet etmeye çalışanlara önemli bir mesaj verdiğini aktaran Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız, 21 yıldır bu ülkeye, bu vatana, bu millete her anlamda hizmet etmiştir. Bir dünya lideri sizden tekrar güçlü bir destek bekliyor. Biz inanıyoruz ki bu coğrafya, Manisa, Salihli her zaman bu ülkenin birliğine, bu ülkenin beraberliğine, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne en güçlü duruşla, dik bir duruşla en büyük desteği vermiştir. İnanıyoruz ki 28 Mayıs'ta, sizler her zamanki gibi milli iradeden ve demokrasiden yana oy kullanacaksınız." şeklinde konuştu.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023