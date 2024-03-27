Gençlik ve Spor Bakanı Halkbank'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenerek şampiyon olan Halkbank için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank ile Arkas Spor arasında oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan Halkbank'ı canıgönülden tebrik ediyorum. İlgiyle takip ettiğimiz bu karşılaşmada verdikleri mücadele dolayısıyla Arkas Spor takımını da kutluyorum."