Bakan Bak: Gençlerimizle sürekli etkileşim içindeyiz

İSTANBUL'da Genç Sanat Mekan'ın tanıtım programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Bakanlık olarak 570 gençlik merkezimizle, üniversitelerdeki 360 genç ofisimizle gençlerimizle etkileşim içindeyiz. Onların çalışmalarına, projelerine destek veriyoruz. Genç Sanat Mekan, gençlerimizin kendine değer kattığı, öz güven kazandığı, hayata en donanımlı şekilde hazırlandığı bir yuva olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, genç sanatçıların üretimlerini desteklemek, görünürlüklerini artırmak ve gençlik merkezlerini kültür-sanatın aktif bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen sanat platformu 'Genç Sanat Mekan'ın tanıtım programına katıldı.

Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki programda konuşma yapan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, "Kültür ve sanatın kalbini buraya taşıyalım, gençlerimiz çalışmalarını burada sergilesin istedik. Genç Sanat Mekan dediğimiz platformu sizlerle buluşturuyoruz. Özellikle İstanbul'un merkezinde, ulaşımı kolay bir yerde. Gençlik merkezinde birçok faaliyette bulunuyoruz ama önemli olan içinizdeki sanatçıyı, sanat dolu yüreğinizi ortaya koymanız. Burası gençlerimizin kendine değer kattığı, öz güven kazandığı, hayata en donanımlı şekilde hazırlandığı bir yuva olacak" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak 570 gençlik merkezimizle, üniversitelerdeki 360 genç ofisimizle gençlerimizle sürekli etkileşim içindeyiz" diyen Bakan Bak, şunları söyledi:

"Onların çalışmalarına, projelerine destek veriyoruz. Burası genç sanatçıların eserlerini, çalışmalarını ücretsiz sergileyebilecekleri bir mekan. Sanata yaptıkları eserlerin tanıtılması için bir alan oluşturmak istedik. Gençlik merkezlerimizde resim atölyeleri, sanat atölyeleri var. Bu çalışmaları sergilemek de önemli. Sanatın farkedilmesi, izlenmesi gerekiyor. Bu nedenle burada kültür-sanat vizyonumuzun güçlü bir parçası sahne akademisini de burada hayata geçirdik. Gençlik merkezimizin üstlendiği bu öncü rol göğsümüzü kabartıyor. Bugün daha güçlü ve yeni bir platform ekliyoruz. Genç Sanat Mekan'ın ilk adımını birlikte atıyoruz. Genç Sanat Mekan Platformu gençlerimize hayırlı olsun. Profesyonel askı sistemleri, güvenlik altyapısı ve teknik donanımıyla eserlerinizi sergileyebileceğiniz bir sahne burası. Resim, heykel, geleneksel ve dijital sanatla ilgili hizmet verecek bu platformla gençlerimizin hayallerini destekleyeceğiz. Gençlerimizin tanıtımlarını uluslararası düzeyde görünür kılmayı hedefliyoruz burada. Gençlerimizin emeğiyle bu cevheri keşfedip burada işleyeceğiz. Gençler nerede biz oradayız. Buraya gelin, burada çalışmalara katılın. Sizlere büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Sanatçılarla bir araya gelmek, hislerinizi paylaşmak önemli. Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezlerimizde ve ofislerimizde inanılmaz paylaşımlar yaptık. Bu tip mekanlar erişimi kolay mekanlar. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Gençlerin sürekli aktif olması gerektiğini vurgulayan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, "Bizim gençlerimizin kültür ve sanatta da dünya çapında işler yapmaları lazım. Bir ülkenin tanıtımı için bunlar çok kıymetli. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sanat ve sporuyla güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Umarım güzel eserleriniz için bizleri de davet edersiniz. Sizleri seviyoruz. Sizlere katkı veren, hayatınıza dokunan insanları unutmayın. Anne ve babanızı çok sevin" diye konuştu.

GENÇ SANAT MEKAN BAŞVURULARI BAŞLADI

Genç Sanat Mekan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından genç sanatçıların üretimlerini desteklemek, görünürlüklerini artırmak ve gençlik merkezlerini kültür-sanatın aktif bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirildi.

Genç Sanat Mekan ile sanatçıların eserlerini profesyonel koşullarda sergileyebilecekleri erişilebilir bir alan sunulması hedefleniyor.

Genç Sanat Mekan kapsamında genç sanatçılara; sergi alanı tahsisi, küratöryel yönlendirme, tanıtım desteği, açılış organizasyonu ile sanat söyleşileri ve ağ kurma imkanları sunulacak.

Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan Genç Sanat Mekan; resim, heykel, fotoğraf, baskı sanatları, dijital sanatlar, video art, karışık teknik ve enstalasyon gibi farklı disiplinlerdeki sanatsal üretimlere açık olarak planlandı.

Programa; Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, üniversite öğrenci toplulukları ve 16–30 yaş aralığındaki genç sanatçılar bireysel veya ekip olarak başvurabilecek. Başvurular, 10 Ocak 2026 itibarıyla Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi (genclikhizmetleri.gov.tr) üzerinden alınacak.