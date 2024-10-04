Gençlik ve Spor Bakanı Bak, UTMB Dünya Serisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kaçkar Dağları'nı dünyaya tanıtmanın arzusunda olduklarını belirterek, "Turizm ekseninde büyümek için çok büyük bir potansiyel var." dedi.

Bak, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndaki bir otelde gerçekleştirilen, dünyanın en prestijli dağ koşusu serisi UTMB'nin dünya takvimine dahil olan Türkiye etabı "Kaçkar by UTMB" etkinliğinin tanıtım toplantısında, Rize'nin çayın ve yağmurun başkenti olduğunu söyledi.

Çayın yanına turizmin de eklenmesi gerektiğini vurgulayan Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Rize'ye çok özel bir havalimanı kazandırıldı. Bu havalimanını kullanıyoruz." diye konuştu.

Bak, Kaçar Dağları'ndaki kış turizmi potansiyelinin yanına diğerlerini de katmak istediklerine dikkati çekerek, "Halen daha bu hedeflerimiz ve amaçlarımız var ve devam ediyor. Bu bir başlangıç ve ayak. Huser, Kavron, Avusor, Amlakit yaylasını arkadaşlarla gezdim. Her birinde ayrı bir özellik ve doğa güzelliği var. İnsanlar tarafından buraların görülmesi lazım. En önemli şey çevreyi ve doğayı bozmadan bir disiplin içerisinde bunların yapılması, dünyaya tanıtılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçkar Dağları'ndaki karın niteliğinin dünya çapında tanındığına da işaret eden Bak, şunları kaydetti:

"Burada heliski ile kayak yapılıyor. Müthiş bir potansiyelimiz var. İnsanlar bu patikalarda ve zorlu koşullarda 7, 50, 100 kilometreyi zaman zaman yürüyecekler ve koşacaklar. Ben de yürümeyi ve doğayla iç içe olmayı çok seviyorum. İnsanların iş hayatından ayrıldıktan sonra da zaman zaman kendini dinlemeye ve doğayla konuşmaya ihtiyacı var. Böyle bir kitle ve trend var dünyada. Avrupa'da ve dünyada gerçekten gruplar var ve bunlar internet üzerinden yürüyüş parkurları başlatmak üzere kısa ve uzun da olsa beraber bu parkurları yürüyorlar. 700 kişi 30 ülkeden başvuru yapmış."

"İnanıyoruz ki 2025 yılının eylül ayının sonunda buna başlayacağız"

Bak, güzel bir başlangıç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kaçkar Dağları'nı tüm dünyaya tanıtmanın arzusu içerisindeyiz. Turizm ekseninde büyümek için çok büyük bir potansiyel var. 'Buna başlayalım ve görelim' dedik. Herkes hazır gördünüz, çok heyecanlandırıcı. Ben de heyecanlandım. Adrenalin yükseliyor. Biz o parkurlarda yürüyecek miyiz, insanlar ne yapacak? Gerçekten profesyonel bir iş. Bunu hep beraber yaparız. Bizim insanlarımız, 'O nedir ki bunu hallederiz' der. Bizim insanlarımız bu işlerde çok becerikli. Özellikle dağ sporlarında gelişme var. Büyük bir avantajımız var. Rize-Artvin Havalimanı buraya sadece 45 dakika. Bizim turizm altyapımız da var. Yatak sayımız da bunu karşılayacak düzeyde. Bana göre heyecanlı ve çok güçlü bir süreç yaşanacak. İnanıyoruz ki 2025 yılının eylül ayının sonunda buna başlayacağız. Ben şunu arzu ediyorum, bu bölge turizmle kalkınsın. Turizm ekonominin bacasıdır. Türkiye'nin ekonomisine de çok önem arz ediyor. Buralar insanlarla dolsun ve tanıtımı güzel olsun. Buranın insanları kazansın. Ülkemiz kazansın."

Türkiye'nin spor tesisi yatırımlarında inanılmaz bir yere geldiğini vurgulayan Bak, uluslararası birçok organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edeceklerini belirten Bak, "Şampiyonlar ligi finalini organize ettik. Yeni yeni organizasyonlar var. İnanılmaz projeler var." dedi.

Bak, tanıtımını yaptıkları organizasyonun Rize'ye yakışacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rizeliler olarak hazırız. Bu güzel organizasyonun burada başlamasını, yüzlerce ve binlerce insanın buraya gelmesini ve adrenalinin artmasını istiyoruz. Yaylaların güzellikleri görmelerini istiyoruz. Özellikle doğayı koruyalım. Buralar yemyeşil olsun, benim gözlerimin rengi mavi, mavi olsun sular. Doğayı korumamız lazım. Rize'mizi ve Kaçkar Dağları'nı tanıtmamız lazım. Biz de ülkemizin bu güzel cennet parçasını hep beraber turizmle buluşturalım. Spor turizminde bu yatırımları yapalım diyoruz. Rize farklı bir coğrafya ve Rizeliler farklı insanlar. Biz gittiğimiz her yere enerji ve coşku veririz. Hep beraber burada yürüyeceğiz ve parkurlar bizim, dağlar ve dereler bizim, bu güzel ülke bizim. Hep beraber Kaçkar Dağları'nı, ülkemizi ve sporu tanıtalım."

Vali İhsan Selim Baydaş ise Rize'nin doğa sporları açısından yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en dikkat çeken destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak ve Vali Baydaş, vatandaşlarla tulum eşliğinde horon oynadı.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Belediye Başkan Vekili Aydın Bilsel, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ve diğer davetliler katıldı.