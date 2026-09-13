Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Her yere, her noktaya spor salonları, modern spor tesisleri yapıyoruz ve ülkemizin dört bir yanında sporun gelişmesi için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Bak, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geçen hafta yurt yerleştirmelerini açıkladıklarını ve yüzde 93 oranında yerleştirme yaptıklarını hatırlattı.

Dünyada hiçbir ülkede bir milyon yatak kapasitesine sahip bir sistem olmadığını vurgulayan Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla üniversiteye başlayacak gençlerimiz için bir milyon yatağımız hazır. Onları bekliyoruz. Evet, bu yurtlarda sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Öğrencilerimize burs veriyoruz, kredi veriyoruz. Yaklaşık 650 bin öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz. 850 bine yakın öğrencimize de başvuran herkese kredi veriyoruz. Biliyorsunuz kredinin de faizi yok. Öğrenci okulu bitiriyor. Bitirdikten sonra iki yıl sonra ödemeye başlıyor. Eğer iş bulamamışsa onu da erteliyor. Spor tesislerinde devrimler yapıldı, spora büyük yatırımlar yapıldı." diye konuştu.

Bakan Bak, yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde son sekiz yıl içinde 12 milyon kişiye yüzme öğretildiğini belirterek, "Buradan şunu söylüyorum. Şu anda yarı olimpik olmak üzere 700 tane havuz tamamlandı. 150 tanesinin inşaatı devam ediyor. 150 tanesinin de projesi bitmek üzere, ihale aşamasında. Dolayısıyla her yere, her noktaya spor salonları, modern spor tesisleri yapıyoruz ve ülkemizin dört bir yanında sporun gelişmesi için çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim görevimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, bağımlılıktan, dijital bağımlılıktan uzak tutmaktır. O nedenle de bütün herkesi spor tesislerimize bekliyoruz. Spor salonlarımıza bekliyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Geçen hafta hep birlikte izledik. Filenin Sultanları ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Onları da tebrik ediyoruz. Ülkemizin bayrağını dalgalandıran bütün sporcularımıza teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin İtalya'da yapılan Akdeniz Oyunları'na katıldığını dile getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Orada 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplamda 111 madalya kazanarak ev sahibi İtalya'nın ardından Akdeniz ülkeleri içinde ikinci sıraya yerleştik. Dolayısıyla sporda büyük yatırımlar var. Modern stadyumlar var. Kırk tane stadyum yapıldı, bitirildi. Dört beş tanesinin yapımı devam ediyor. İlave yirmi tane daha yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız spora büyük yatırımlar yapıyor ve gençlerimizin spor yapmasını teşvik ediyoruz. Diğer bir konu baktığınız zaman da bizim için önemli olan hususlardan bir tanesi insanlarımızın hareket etmesi. Lütfen bizi bekleyen bir tehlike var, obezite...Çok hareket etmemiz lazım. Eğer hareket edersek, spor yaparsak, sporu hayatımızın bir parçası olarak devam ettirirsek hastaneye gelmeyiz. Biliyorsunuz dünyada en çok sağlık yatırımı yapan ülkelerden bir tanesi de Türkiye. İşte bu eser, muhteşem bir eser. Bunun gibi onlarcası Türkiye'nin dört bir yanında yapıldı."

Avrupa Oyunları'nın 2027 yılında İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Bakan Bak, "Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. ve bunun gibi pek çok uluslararası organizasyon Türkiye'de yapılacak. Biliyorsunuz geçen yıl da '12 Dev Adam' Avrupa ikincisi oldu ve ülkemizi iyi bir şekilde temsil etti. Takip ediyorsunuz 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik. Sekizde sekiz yaparak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Doha'da yapılacak olan Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA