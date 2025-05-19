Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Aşkın Bak başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deftere şunları kaydetti:

"106 yıl önce Samsun'da yaktığınız İstiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti, yarınlara da bu ruhla yürümektedir. Bugün, geçmişin hatırasına sadakatle bağlı, yarının inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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