Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Açıklaması

Çankırı'da konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, "Bütün öğrencilerimizin hiçbirisi açıkta kalmayacak şekilde bir mücadele içerisindeyiz. Hummalı bir çalışma var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da her daim gençlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, bir dizi programa katılmak için Çankırı'yı ziyaret etti. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Emiroğlu, Atatürk Stadı'nda sporcu çocuklarla vakit geçirip penaltı, ok atışı yaptı. Emiroğlu, çalışmaları devam eden yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda konuşan Bakan Yardımcısı Eminoğlu, öğrencilerin yurt imkanlarından faydalanması için çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Türkiye genelinde 10 binin üzerinde tesislerimiz var. Kapalı havuzlar, olimpik havuzlar, yarı olimpik havuzlar, gençlik merkezleri, spor tesislerimiz, KYK yurtlarımız Türkiye genelinde 950 bin civarında. Bütün öğrencilerimizin hiçbiri açıkta kalmayacak bir mücadele içerisindeyiz. Hummalı bir çalışma var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da her daim gençlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Yaz dönemini kamplarla, yaz spor okullarıyla birçok projeyle dolu dolu geçirdik şimdi de okul dönemi üniversiteler inşallah Ekim 2 itibariyle açılmış olacak hem bir taraftan öğrencilerimizi yurtlarımızda devam etmeye devam edeceğiz hem de genç ofislerimizde, gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda onların yanında olmaya, burslarımızla, yurtlarımızla devam edeceğiz" dedi. - ÇANKIRI