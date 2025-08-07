Gençlik ve Spor Akademisi'nden 94 Genç Polislik ve Astsubaylık Sınavlarını Kazandı

Özel yetenek sınavlarına ücretsiz hazırlık kurslarını kapsayan Gençlik ve Spor Akademisi, 32. Dönem Polislik ve Astsubaylık sınavlarını kazanan 94 kursiyerini Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katıldığı programla yeni mesleklerine uğurladı.

Gönüllü bir ekiple 2021 yılı Kasım ayında Gençlik ve Spor Akademisi gençlerin hayatına dokunarak onları meslek sahibi yapmayı sürdürüyor. Polislik, Beden Eğitimi, Askeri Okullar, Bekçilik, Gümrük Muhafaza Memurluğu gibi meslek dallarını içeren özel yetenek sınavlarına Gençlik Spor Akademisinin tecrübeli kadrosuyla her yıl yüzlerce genç, kurslara ücretsiz hazırlanıyor. Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Özel Yetenek Sınavlarına ücretsiz hazırlık kurslarına 2025 yılında 572 genç katıldı. Gruplar halinde günde 4 antrenmanla uzman antrenörler eşliğinde salon ve saha çalışmalarını yapan gençler, bunun yanı sıra gönüllü öğretmenler tarafından yine ücretsiz bir şekilde TYT kurslarına katılıyor. 32. Dönem POMEM sınavına hazırlanan 142 gençten 127'si parkur sınavında başarılı oldu. İkinci aşama sözlü mülakat sonunda ise 73 genç Polislik için ilk adımı attı. Astsubaylık okullarını kapsayan ASEM sınavına giren 25 gençten 21 genç, sınavlarında başarılı olarak mesleklerine katılmaya hak kazandı.

32. Dönem POMEM sınavları ile ASEM sınavlarını kazanan gençler, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılan programla yeni mesleklerine uğurlandı. Programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İlçe Kaymakamı Abdullah Demir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan katılarak gençleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Gençleri hayata hazırlayan, yüzlerce gence dokunarak meslek sahibi olmalarını sağlayan bu kursları çok değerli bulduğunu söyleyen Vali Ömer Faruk Coşkun, gençlerimizin azim, başarı, inanç ve yüksek tempo ile başarıya giden bu yolda gösterdikleri gayretten dolayı tebrik etti. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Coşkun, gençlere hayatta her zaman hedeflerinin olmasını tavsiye ederek mesleki hayatlarında kendilerini iyi yetiştirmelerini, vatana millete faydalı birer birey olmalarını diledi. - DENİZLİ