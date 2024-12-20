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Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Denizli'de Gerçekleşti

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Denizli'de Gerçekleşti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştaya 15-29 yaş arası 320 genç katıldı. 11 farklı başlık altında görüşlerin paylaşıldığı çalıştayda, gençlerin geleceğe dair çözümler üretmeleri teşvik edildi.

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı, Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Gençlerin geleceğe dair çözümler üretebilmesi ve farklı alanlarda görüşlerini paylaşabilmesi amacıyla 11 farklı başlıkta yapılan çalıştaya, 15-29 yaş arası 320 genç katılım sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı, Denizli'de Pamukkale Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlendi. Moderatörlüğünü Eğitim Uzmanı Kasım Sezgin'in yürüttüğü açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış programının akabinde Sosyal Tesis binasında bulunan Pamukkale Satranç Salonunda gerçekleşen çalıştayda, 11 farklı başlıkta oluşturulan istasyonlarda gençler bir araya gelerek görüşlerini paylaştı. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 320 genç katılımcı, alanında uzman moderatörler ve Denizli Gençlik Merkezi gençlik liderleri eşliğinde yapılan grup çalışmaları ile interaktif şekilde fikirlerini dile getirdi.

11 farklı başlıkta gençler fikirlerini ortaya koydu

Birbirinden değerli alanında uzman moderatörlerin yönetiminde gençler farklı fikirler ve beyin cimnastiği yaparak görüşlerini paylaştı. Çalıştayda; Uluslararası Gençlik Çalışmaları, Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Çevre ve İklim, Bilim ve Teknoloji, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik ve Sağlık, Gençlik Bilgilendirmesi, İstihdam ve Girişimcilik, Katılım ve Sivil Toplum ile Sosyal Kapsayıcılık başlıkları altında atölye çalışmaları gerçekleşti.

"Gençlerimizin her alanda gelişimlerini destekliyoruz"

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nın açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, gençlerin şartlarını iyileştirmek, imkanlarını arttırmak ve daha donanımlı yetişmelerini sağlamak için spor ve yurt hizmetlerinin yanısıra gençlik faaliyetleriyle de 7/24 çalıştıklarını söyledi. Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı ile gençlerin ihtiyaçlarına dayalı politikalar geliştirmelerini söyleyen İlman;, güçlü bir şekilde seslerini duyurabilmelerini ve toplumsal yapının önemli bir parçası haline gelmelerini amaçladıklarını belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gençlerin kültürde, sanatta, teknolojide, bilimde ve her alanda gelişmelerini desteklediklerini vurgulayan İlman, ülkesini ve milletini seven, üretken, her türlü bağımlılıktan uzak çalışkan gençler yetişmesini hedeflediklerini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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