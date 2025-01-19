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GençLig Turnuvası Sivas'ta Şampiyonu Belirledi

GençLig Turnuvası Sivas'ta Şampiyonu Belirledi
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen GençLig Turnuvası, 27 takımın katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, Ahmet Ayık Spor Lisesi şampiyon olarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Dereceye giren takımlara ödül töreninde kupa ve madalyaları verildi.

Sivas Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gençleri spora teşvik etmek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla 'GençLig Turnuvası' düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas temsilcileri tarafından gençleri spora teşvik etmek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen GençLig Turnuvası' tamamlandı. 27 takımın mücadele ettiği turnuvada Ahmet Ayık Spor Lisesi, şampiyon olarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Turnuvayı, Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi ikinci, İhramcızade İmam Hatip Lisesi üçüncü olarak tamamlarken, Sivas Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı. Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Türkiye finallerinde şampiyon olan takım ve oyuncularına tam altın, ikinci takıma yarım altın ve üçüncü takıma ise çeyrek altın ödülü verileceği açıklandı. TÜGVA'dan tarafından yapılan açıklamada ise turnuvaya katılan tüm takımlara ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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