Gençlerbirliği'nin Genç Topçusu, İngiltere'nin Köklü Kulübüne Gidiyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Gençlerbirliği’nin 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Ousmane Diabaté transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz temsilcisi, Avrupa’nın önde gelen diğer üç kulübünün teklifini geri çeviren Gineli genç yıldız adayı ile anlaşmaya vardı. Dünyaca ünlü spor muhabiri ve gazeteci Fabrizio Romano, transferin gerçekleştiğini duyurdu.

3 Avrupa Kulübünü Reddetti, Newcastle Projesini Seçti

Transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atan Newcastle United, Diabaté’yi kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde başarı sağladı. Avrupa’dan 3 farklı kulüpten resmi teklif almasına rağmen 18 yaşındaki oyuncu, Newcastle United’ın sunduğu projeyi tercih etti.

Gençlerbirliği’nde Kiralık Olarak Kalmaya Devam Edecek

İki kulüp arasında varılan anlaşmaya göre Ousmane Diabaté, gelişimini sürdürmesi amacıyla kiralık olarak Gençlerbirliği forması giymeye devam edecek. Genç orta saha, Başkent ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.