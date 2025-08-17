Gençlerbirliği ve Antalyaspor Golsüz Eşitlikle İlk Yarısını Tamamladı

Gençlerbirliği ve Antalyaspor Golsüz Eşitlikle İlk Yarısını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da birer net fırsat yakaladı ancak kalecilerin başarılı kurtarışlarıyla gol sevinci yaşanmadı. Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Antalyaspor'da Tomas Cvancara önemli pozisyonlar bulsalar da, kaleciler her iki takım için de kritik anlarda devreye girdi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Antalyaspor'da Tomas Cvancara, savunmanın hatasında araya girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Gökkan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Thalisson, Dimitrios Goustas, Matej Hanousek, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Samed Onur, Abdurrahim Dursun, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Michal Nalepa

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Henry Onyekuru, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Sinan Osmanoğlu, Yiğit Hamza Aydar, Yusuf Hasan Temel, Mehmet Akbal

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Sander Van de Streek, Veysel Sarı, Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jakub Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Nikola Storm, Tomas Cvancara

Yedekler: Kağan Arıcan, Bünyamin Balcı, Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Jesper Ceesay, Mert Yılmaz, Lautaro Giannetti, Berkay Topdemir, Ege İzmirli, Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kart: Kenneth Paal (Antalyaspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
