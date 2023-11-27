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Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu ve puanları paylaştı.