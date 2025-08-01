Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nı Kazandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 58'incisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin oldu.

Hakemler: Alper Akarsu, Serdar Osman Akarsu, Evren Aydoğan

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Zan Zuzek (Dilhan Demir dk. 69), Dimitris Goutas (Sinan Osmanoğlu dk. 69), Pedro Pereira, Matej Hanousek (Abdurrahim Dursun dk. 46), Peter Etebo, Michal Nalepa (Mikail Okyar dk. 76), Fıratcan Üzüm (Thalisson Kelven da Silva dk. 69), Metehan Mimaroğlu, Mehmet Akbal (Göktan Gürpüz dk. 46), Gökhan Altıparmak (Furkan Ayaz Özcan dk. 46)

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Aydın, Emirhan Ünal, Yiğit Hamza Aydar, Umut İslamoğlu, Seyfi Toprak Kıskanç

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

MKE Ankaragücü: Fatih Demir, İsmail Çokçalış (Berat Dolu dk. 87), Mert Can, Mahmut Tekdemir, İbrahim Pehlivan, Mesut Kesik (Fatih Arhan dk. 46, Enes Tepecik dk. 69), Bedirhan Karababa (Zahir Ersari dk. 46), Ahmet Emre Polat (Muhammed Emin Güler dk. 82), Hasan Nazarov (Turgut Yazgan dk. 69), Miraç Şimşek, Atakan Güner (Recep Yiğit Sevinç dk. 47)

Yedekler: Görkem Cihan, Mehmet Aydoğan, Muhammed Hüseyin Sevgili, Berke Yıldırım, Arda Doğan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Pedro Pereira (dk. 15), Michal Nalepa (dk. 75) (Gençlerbirliği), Recep Yiğit Sevinç (dk. 60) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Zahir Ersari (MKE Ankaragücü) Peter Etebo, Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği) - ANKARA