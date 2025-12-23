Haberler

Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 4-3 Mağlup Etti

Güncelleme:
Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'nin gollerini Dimitris Gutas, Franco Tongya, Ogulcan Olgun ve Sekou Koita kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ve ligin ilk devresinin son maçında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmayı ev sahibi Gençlerbirliği 4-3 kazandı.

Gençlerbirliği'ne üç puanı getiren golleri 5. dakikada Dimitris Gutas, 31. dakikada Franco Tongya, 52. dakikada Ogulcan Olgun ve 58. dakikada Sekou Koita kaydetti. Konuk takım Trabzonsppor'un gollerini ise 45artı2. ve 50. dakikalarda Felipe Augusto ve 67. dakikada  penaltıdan Ernest Muçi attı.

