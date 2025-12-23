(ANKARA) -Süper Lig'in 17. Hafta maçınada Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ve ligin ilk devresinin son maçında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmayı ev sahibi Gençlerbirliği 4-3 kazandı.

Gençlerbirliği'ne üç puanı getiren golleri 5. dakikada Dimitris Gutas, 31. dakikada Franco Tongya, 52. dakikada Ogulcan Olgun ve 58. dakikada Sekou Koita kaydetti. Konuk takım Trabzonsppor'un gollerini ise 45artı2. ve 50. dakikalarda Felipe Augusto ve 67. dakikada penaltıdan Ernest Muçi attı.