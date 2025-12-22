Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Goutas, Tongya, Oğulcan Ülgün ve Koita'nın golleriyle öne geçen Gençlerbirliği, Trabzonspor'un 3 golüne rağmen galibiyetle ayrıldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Murat Altan
Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Samed Onur), Koita (Dk. 90+4 Dilhan Demir)
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic (Dk. 40 Serdar Saatçı), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 64 Cihan Çanak), Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Sikan (Dk. 64 Olaigbe), Augusto
Goller: Dk. 5 Goutas, Dk. 31 Tongya, Dk. 52 Oğulcan Ülgün, Dk. 58 Koita ( Gençlerbirliği ), Dk. 45+2 ve 50 Augusto, Dk. 67 Muçi (Penaltıdan) ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 8 Metehan Mimaroğlu ( Gençlerbirliği ), Dk. 45 Sikan, Dk. 71 Pina ( Trabzonspor )
50. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Muçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Augusto, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.
52. dakikada Gençlerbirliği yeniden öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün, kafayla kaleci Onana'nın yanından topu filelerle buluşturdu: 3-2.
58. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta Koita, kafayla takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.
61. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya, ceza sahasında topu Göktan Gürpüz'le buluşturdu. Göktan, meşin yuvarlağı direğin hemen üzerinden auta yolladı.
66. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Zubkov, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltıyı kullanan Muçi, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 4-3.
72. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda Metehan Mimaroğlu'nun kafayla indirdiği topu Tongya, arka direkte ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
77. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Koita'nın pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün kale önünde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
Gençlerbirliği, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.