Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 31 puanla küme düşme hattının üzerinde bulunan başkent ekibi, galip gelirse ligde kalacak. Aksi halde düşme ihtimali diğer maçların sonucuna bağlı olacak.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde kalma mücadelesi veren başkent ekibi, 31 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise Trabzonspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'un daha önce küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'dan biri olacak.

Gençlerbirliği yarın kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak.

Başkent ekibinin yarın galip gelememesi durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak.

Küme düşme ihtimalleri olan diğer takımlardan Antalyaspor Kocaelispor'u, Kasımpaşa Galatasaray'ı konuk edecek, Eyüpspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Düşerse 5. kez

Gençlerbirliği, kendisi için kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Süper Lig'den 5. kez düşecek.

Başkent ekibi, daha önce 1969-70, 1987-88, 2017-18 ve 2020-21 sezonlarında Süper Lig'e veda etmişti.

Kırmızı-siyahlılar, 2024-25 sezonunda Trendyol 1. Lig'de ikinci olarak Süper Lig'e yükselmişti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
