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Gençlerbirliği, Çorum FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Çorum FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Gençlerbirliği, 5 Ağustos'ta Çorum FK ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde son antrenmanını yaptı. Teknik heyetin yönetimindeki çalışmada futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Başkent temsilcisi, yarın saat 15.00'te Topuk Yaylası Saha 1'de Çorum FK ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Gençlerbirliği, 5 Ağustos'da oynanacak Çorum FK maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Gençlerbirliği, Çorum FK ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde son antrenmanını yaptı. Teknik heyetin yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde ise karşılaşmanın oyun planına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Başkent temsilcisi, 5 Ağustos Çarşamba günü Çorum FK ile saat 15.00'da Topuk Yaylası Saha 1'de hazırlık karşılaşması oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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