Gençlerbirliği-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Levent Şahin, karşılaşmada istatistik üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ancak sonuca yansıtamadıklarını söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, maçı iki devre halinde değerlendirdi.

İlk yarıda hafta içi yaptıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını dile getiren Şahin, bireysel hatalar ve top kayıpları sonucunda pozisyon verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel hatalar, özellikle geçişlerde 3. bölgede sonuçlandırmalarda olumsuz anlamda büyük etken oldu. Çıkışlardaki pas hataları oyunumuzu net bir şekilde etkiledi. İstatistiklere baktığımızda her şey bizden yana ama futbolda şöyle bir gerçek var, eğer top kaleye girmiyorsa bunların hiçbir önemi yok. İki takımın da bulunduğu durum belli, iki takımın da puana ihtiyacı var. Üç puanı daha çok isteyen taraf bizdik. Ama bu tür maçlarda oyuncular da kendi mantıklarını kullanıp saha içerisinde kazanamıyorsam kaybetmeyeyim düşüncesi içerisinde oynadı. Oyuncularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Sonuçta ne olursa olsun içeride oynanan bir oyun, mücadele gücü yüksek bir görüntü sergilediler. Kaybedilen 2 puan ama sonuca baktığınız zaman belki bu 1 puan bizim için çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum."

İkinci yarıda pas hatalarını azaltmak adına oyuncu değişikliklerine gittiğini aktaran Şahin, "Aslında geçiş oyunlarında ve 3. bölgeye çoğalmada doğru yerleşim ve doğru pozisyonları aldık. Özellikle 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerde bu alanda çok fazla boşluk bulacağımızı hesap etmiştik ki bulduk. Bu aşamada bence bizi etkileyen bireysel pas hatalarıydı. İkinci devre için bunu biraz azaltabilir miyiz diye düşündüm, o yüzden değişiklikleri böyle yaptım. Rakip de daha çok savunma yaparak bence oyunu düşündü, kontrataklarla golü bulmaya çalıştılar ki verilmeyen bir golleri var. Bizim de oralarda risk almamız gerekiyordu." diye konuştu.

"Niang listede değil"

Şahin, Mbaye Niang'ın durumuna ilişkin gelen soruya, "Tamamen benim tasarrufumda gerçekleşen bir olay. Büyük yarışlar içerisinde küçük kaprisler çok önemli değildir. Hala bizim oyuncumuz, hala bizimle birlikte, bizim kontrolümüzde antrenmanlarda yer alıyor. Performans olarak kendini iyi hissettiğinde tekrar bizimle beraber olabilir ama şu anki durumda Niang listede değil." yanıtını verdi.

"Fatih Terim benim ustam"

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Fatih Terim ile hala diyalog halinde olduğunu söyleyen Şahin, efsane teknik direktörü "usta" olarak tanımlayarak şunları kaydetti:

"Fatih Terim benim ustam. Buralarda olmamı, bu arenalarda görev almamı sağlayan ustam. Sürekli irtibat halinde olan bir ikiliyiz çünkü 13 sene birlikte çalıştım. Her zaman olumlu düşünceleri ve desteklerini hissettiğim, benim için hayatımda çok ayrı yeri olan ustam. Buradaki teknik direktörlük sürecim başladı. Çoğu tecrübeleri sevgili hocamla birlikte yaptım, gerek Avrupa Şampiyonası olsun gerek Şampiyonlar Ligi. Bunlar paha biçilemez. Umarım bütün bilgimi, tecrübemi benim için çok kıymetli olan, benim buralara gelmemi sağlayan Gençlerbirliği Spor Kulübü için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu oyuna sabırlı davrandıkları ve gerçekten desteklerini 90 dakika boyunca verdikleri için de taraftaralara parantez açıp teşekkür ediyorum."