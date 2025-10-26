Haberler

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu: 'Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk'

Güncelleme:
Gençlerbirliği, Konyaspor'a 2-1 kaybettikten sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet vermek istediklerini ancak başaramadıklarını belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Konyaspor müsabakasının ardından, "Taraftarımıza galibiyet armağanı hediye etmek istiyorduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hüseyin Eroğlu, "Taraftarımıza galibiyet armağanı hediye etmek istiyorduk, olmadı. Maçın ilk yeri aslında bölüm bölüm çok pozisyon vermesek de bizim duran topla girdiğimiz pozisyon vardı bir tane çizgiden çıkan. Attığımız gol vardı. Golden sonra aslında biraz daha sakin kalabilirsek, oyunu kontrol edebilseydik, topun bizde kaldığı bölümde daha başarılı olacağımızı düşündük. En azından son bölümde gol yemeden tamamlayabilirdik. O ilk yarı golü ister istemez bizi biraz daha olumsuz etkilerken rakibi de olumlu etkiledi. Yemememiz gereken bir goldü. Son bölümdeki dakikada maçı orada bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarının başında oyuncularımla yaptığım konuşmalarla coşkuyu artırmamız gerekirdi. Ama bir türlü ikinci yarının başında oyuna giremedik. İkici yarıya kötü başladık. Kalemizde golü gördük" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
