Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu: 'Galibiyeti Taraftarlarımıza Armağan Ediyorum'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Pendikspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Önümüzdeki maça sadece Gençlerbirliği taraftarlarını değil tüm Ankara'yı davet ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Oyun bizim kontrolümüz ve hakimiyetimizde geçti. Golü bulduktan sonra da önemli bir galibiyet aldık. Geldiğimizden beri 8. maçı oynuyoruz. Hiç kaybetmedik. İki gol yedik, kazandığımız 20 puan var, sürekli ileriye doğru hem fiziksel hem mental hem de puan anlamında ileriye doğru çıkış var. Futbolda dün yok, bugün hemen tekrardan önümüzdeki hafta hazırlıklara başlamamız gerekiyor ki işin devamını sağlayalım. Oyuncularımla bunu da konuştum çünkü henüz hiçbir şey başarmadık ama başarılacak çok hedefler var. Bizim için önemli olan Hanousek nasıl geldiğinde takıma katkısı çok ise Joca'da, Popa'da, Leo'da aynı şekilde olacak. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacaklar. Adem'i de eklemek istiyorum, iki maçta da 90 dakika görev aldı. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Önümüzdeki maça sadece Gençlerbirliği taraftarlarını değil tüm Ankara'yı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA