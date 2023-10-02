Gençlerbirliği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, kulüp başkanı Niyazi Akdaş başkanlığında toplanarak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Genel Kurul, tüzük tadilatı ve diğer gündem maddeleriyle toplanacak.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, kulüp başkanı Niyazi Akdaş başkanlığında toplanarak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Seçimli ve 7405 sayılı yasa gereği tüzük tadilatının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 07.10.2023 - Cumartesi günü saat 10.00'da Emniyet Mah. Alparslan Türkeş Cad. No: 6 06560 Yenimahalle/ANKARA, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14.10.2023 - Cumartesi günü saat 10.00'da Yücetepe İsmet İnönü Bulvarı Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü No: 14 06100 Çankaya/ANKARA Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Gençlerbirliği Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, şu gündem maddeleriyle toplanacak:

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Başkanlık Divan Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter ),

4. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını tutma ve imzalama yetkisinin verilmesi,

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

6. Dernek gelir gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,

7. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

8. Yönetim Kurulunun faaliyetleri yönünden ibrası, Yönetim Kurulunun gelir gider hesapları yönünden ibrası,

9. Denetim Kurulu'nun ibrası,

10. Derneğin 2023-2025 dönemi tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve kabulü,

11. 7045 sayılı yasa gereği tüzük tadilatının yapılması,

12. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13. Seçilecek Yönetim Kuruluna ihtiyaç duyulması halinde 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20. maddesinin (5) numaralı bendinde hükme bağlanmış bulunan ek bütçe yapma, borçlanma ve uygulama yetkisinin verilmesi,

14. Başkan, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 yıl süre ile seçilmesi

a. Başkan – 1

b. Yönetim Kurulu – 18 Asil, 9 Yedek

c. Denetim Kurulu – 3 Asil, 3 Yedek

d. Disiplin Kurulu – 5 Asil, 5 Yedek

e. Divan Kurulu – 20 Asil, 5 Yedek

15. Dilek, temenniler ve kapanış.