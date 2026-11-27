Gençlerbirliği Samsunspor'a 8 maçlık galibiyet hasretini bitirmeye gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta başkent ekibi, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Son lig maçında sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, haftaya 14 puanla 12. sırada girdi.
Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 lig maçında tek galibiyetini 2. haftada Göztepe karşısında 1-0'lık skorla aldı.
Başkent ekibi, Samsunspor karşısındaki son galibiyetini 4 Nisan 2004'te alırken rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.