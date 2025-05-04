Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 1-0 Yenerek 2. Sıraya Yükseldi

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Sıraç Akpınar

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo, Adem Eren Kabak (Dk. 79 Mikail Okyar), Amilton (Dk. 90 Fıratcan Üzüm), Joca (Dk. 67 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Ensar Kemaloğlu), Popa (Dk. 67 Leo Gaucho)

Sakaryaspor : Szumski, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 69 Emircan Altıntaş), Nkoulou, Kahraman Demirtaş (Dk. 69 Batuhan Çakır), Bülent Uzun (Dk. 60 Engin Can Aksoy), Burak Altıparkmak, Simon, Emre Demir, Kabov, Mamadou, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Burak Çoban)

Gol: Dk. 38 Popa ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 58 Emre Demir ( Sakaryaspor ), Dk. 60 Hanousek ( Gençlerbirliği )

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 65'e çıkaran Gençlerbirliği, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün mağlup olmasıyla son hafta öncesi 2. sıraya yükseldi.

Başkent ekibinde futbolcular ve maça yoğun ilgi gösteren taraftarlar, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından sahaya inen bazı taraftarlar, güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldı.

Dört yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmak için avantajı eline geçiren Gençlerbirliği, son maçını deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacak.