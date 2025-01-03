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Gençlerbirliği, Sakaryaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Sakaryaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaparak taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım 6 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Sakaryaspor, maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun saha içerisinde yaptığı kısa değerlendirme toplantısının ardından, futbolcular ısınma koşuşuyla antrenmana başladı. Daha sonra saha içerisine kurulu parkurlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular, çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Kırmızı-siyahlı oyuncular, antrenmanın son bölümünde tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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