Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 75 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürpüz (Dk. 75 Dilhan Demir), Koita (Dk. 67 Samed Onur), Tongya (Dk. 90+6 Onyekuru), Niang (Dk. 90+6 Sinan Osmanoğlu)

RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 68 Kemen), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 58 Harit), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 77 Deniz Türüç), Crespo (Dk. 68 D. Selke), da Costa (Dk. 58 Kaluzinski), Shomurodov

GOLLER: Dk. 35 Thalisson, Dk. 53 Niang (P) ( Gençlerbirliği ), Dk. 46 Shomurodov (RAMS Başakşehir )

SARI KARTLAR: Samed Onur, Pereira, ( Gençlerbirliği ), Opoku, Kaluzinski, Duarte (RAMS Başakşehir )

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nde goller 35'inci dakikada Thalisson ve 53'üncü dakikada Niang'ın attığı penaltıdan gelirken, RAMS Başakşehir'in tek golünü ise 46'ncı dakikada Shomurodov kaydetti.

4'üncü dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Oğulcan'ın ortasında topu kontrol eden Niang, sol ayağıyla yakın köşeye vurdu ancak kaleci Muhammed meşin yuvarlağı direk dibinde kontrol etti.

8'inci dakikada Gençlerbirliği etkili geldi. Sağ kanatta Pereira'nın ortasında Tongya topu kontrol edip sağ ayağıyla sert vurdu fakat kaleci Muhammed gole izin vermedi.

10'uncu dakikada ev sahibi ekip direğe takıldı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Goutas'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

26'ncı dakikada RAMS Başakşehir'in sağdan kullandığı kornerde Opoku'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

36'ncı dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Thalisson düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

46'ncı dakikada RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. Orta alandan gelişen atakta da Costa, savunmanın arkasına sarkan Crespo'ya pasını gönderdi. Crespo'nun penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Shomurodov sağ ayağının içiyle vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

48'inci dakikada Gençlerbirliği soldan tehlikeli geldi. Tongya'nın yerden çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Koita gelişine vurdu, kaleci Muhammed topu ayaklarıyla çıkardı.

50'nci dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Orta alandan gelişen atakta da Costa'nın pasında ceza sahasına sarkan Shomurodov'un sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.

51'inci dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Thalisson'un pasında sol kanattan ceza sahasına giren Tongya, son çizgiye inmek isterken Umut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı işaret etti.

53'üncü dakikada Gençlerbirliği yeniden öne geçti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Niang, sağ ayağıyla sol üst köşeye vurdu. Kaleci Muhammed köşeyi doğru tahmin etse de topu çıkaramadı: 2-1.

74'üncü dakikada Gençlerbirliği serbest vuruş kazandı. Rakip yarı sahanın ortalarından kullanılan vuruşta Göktan sağ ayağıyla doğrudan kaleyi yokladı, kaleci Muhammed topu kontrol etti.

75'inci dakikada Gençlerbirliği üçüncü gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Tongya, ceza sahasına paralel şekilde topu yerden Göktan'a aktardı. Genç oyuncunun sağ ayağının üstüyle uzak köşeye yaptığı sert vuruş savunmaya çarptı, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

90+4'üncü dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Sol kanattan topla hareketlenen Harit, ceza sahası çizgisine gelerek sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.