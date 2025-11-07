Haberler

Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i 1-0 Önde Tamamladı

Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i 1-0 Önde Tamamladı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Thalisson'un golü ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Maçta önemli anlar yaşandı, ancak ilk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Göktan Gürpüz kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Dimitrious Goutas'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

17. dakikada sağ kanattan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Tongya'nın şutunda top üstten auta çıktı.

35. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Thalisson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Tom Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Sekou Koita, Franco Tongya, M'Baye Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Kevin Csoboth, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Aburrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Nuno da Costa, Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Amine Harit, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Thalisson (dk. 35) (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
