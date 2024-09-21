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Gençlerbirliği Pendikspor'u 1-0 Mağlup Etti

Gençlerbirliği Pendikspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda Pendikspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü Mete Kaan Demir'den geldi.

Stat: Pendik

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Ferhat Çalar

Siltaş Yapı Pendikspor : Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Welinton, Murat Akça (Dk. 90+2 Erdem Çalık), İbrahim Akdağ (Dk. 79 Topalli), Bekir Karadeniz (Dk. 65 Furkan Mehmet Doğan), Hasan Kılıç (Dk. 65 Enes Keskin), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya (Dk. 90+2 Ahmet Mert Koşar), Eze, Lima

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber (Dk. 90+4 Samed Onur), Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Etebo (Dk. 90+4 Fıratcan Üzüm), Amilton (Dk. 76 Gökhan Altıparmak), Mete Kaan Demir (Dk. 77 Ensar Kemaloğlu), Mikail Okyar, Yasin Güreler, Djitte (Dk. 87 Nalepa)

Gol: Dk. 49 Mete Kaan Demir ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 29 Alperen Babacan, Dk. 71 Djitte, Dk. 88 Nalepa ( Gençlerbirliği ), Dk. 62 Berkay Sülüngöz, Dk. 90+5 Enes Keskin ( Pendikspor )

Trendyol 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Gençlerbirliği Pendikspor Trendyol Pendik Futbol Finans Spor

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