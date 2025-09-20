Gençlerbirliği'nden İlk Galibiyet: 1-0

SÜPER Lig'de ilk puanını ikas Eyüpspor karşısında 1-0'lık skorla alan Gençlerbirliği 'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bazen iyi oynuyorsun ve kaybedebiliyorsun. Bu maç bizim özelimizde çok önemliydi ve 3 puandan fazlasıydı. Oyuncuları buna göre hazırladım" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Taraftarımız gerçekten bugün çok destek oldular. Bitiş anına kadar bizi desteklediler. Bu da bizim için çok anlamlıydı ve itici bir güçtü. Tekrar tüm taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İlk 5 maçta kaybetmeyeceğimiz belki kazanacağımız maçlar vardı. Belki bireysel hatalar belki anlık hatalardan dolayı maçları kaybettik. Kolay değil, bazen iyi oynuyorsun, kaybedebiliyorsun ama bu maç bizim özelimizde çok önemliydi. 3 puandan fazlasıydı. Oyuncuları buna göre hazırladım. Hafta içi kazanmak zorundayız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Rakibimiz son 3 maçı derin savunmada 5-4-1, hücumda 3-4-2-1 şeklinde oynuyorlardı. Ona bir hazırlığımız vardı ama onlar da bugün formasyon anlamında bir değişikliğe gittiler. Bütün formasyonlara oyuncularımızı en azından antrenmanda alıştırıyoruz. Bugün maçın ilk yarısında aslında dengeli bir oyun vardı ve golü bulduk. Sadece yaptığımız basit pas hatalarından dolayı rakibin gelişine maruz kaldık. Kalecileri ile oyun kurmayı iyi yapan bir takımla oynadık. Bunun üzerine yoğunlaştık. Birkaç kritik nokta vardı. Kazansaydık belki gol bulma şansımız olabilirdi. Buna çalışmıştık. Golü kazandıktan sonra skoru koruyalım diye ilk yarı bitimi biraz oyundan düştük. İlk yarı birkaç tane daha atabileceğimiz pozisyon geldi. Bazen takımların özgüveni, konsantrasyonu, motivasyonu skorla çok doğru orantılıdır. Bizim böyle bir gayrete ihtiyacımız vardı. Bunun için ikinci yarı savunmada biraz daha fazla kalmak durumunda kaldık. Savunma yapmak belki son ana kadar 1-2 maçta sonlarda yediğimiz goller ya da atamadığımız goller kaybetmemize neden olmuştu. Bugün kazandık, çok mutluyum. Herkes zaten bu maçı bekliyordu. Futbolda kazandıkça oyunun güzelleşeceğini düşünüyorum. İkinci yarı sadece savunmada kaldık ki rakibin de topa sahip olduğu bölümde etkili oyuncuları vardı. Gerçekten kadro derinliği çok geniş. Bizim de aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Fiziksel anlamda biraz daha istediğimiz seviyede olmayan oyuncularımız var. Buna rağmen oyuncularımızla son dakikaya kadar çok önemli bir puan aldık" ifadelerini kullandı.

SELÇUK ŞAHİN: 5 HAFTADIR ÇOK CİDDİ HAKEM HATALARI VAR

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem hatalarına değinerek, "50'nci dakikada hakemin rakip oyuncuyu atamaması ve korkaklığı kabul edilebilir bir şey değil. Biz bu kadar emek veriyoruz. 5 haftadır çok ciddi hakem hataları var ama ağzımdan tek kelime çıkmadı" dedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Şahin, "Buraya gelirken çok arada kaldım. Hakem hakkında konuşmayı çok seven bir teknik adam değilim. 5 haftadır ağzımdan hakemle alakalı hiçbir şey duymadınız. Hep oyunu konuşan, oyunla alakalı neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık, bunları değerlendiren bir teknik adamım ama bugün artık çok zorlanan bir hale geldik. Çünkü 50'nci dakikada hakemin rakip oyuncuyu atamaması, korkaklığı kabul edilebilir bir şey değil. Biz bu kadar emek veriyoruz. 5 haftadır çok ciddi hakem hataları var ama ağzımdan tek kelime çıkmadı. Beşiktaş maçında 90'ıncı dakikada tüm kamuoyunun kırmızı kart dediği pozisyona verilmedi. Alanya maçında benim oyuncumdan gelen top benim oyuncumun eline çarpıyor, VAR'dan geliyor, penaltı veriyor. Geçen hafta Galatasaray'a gol atıyoruz, 8 saniyede karar veriliyor. Bu hafta 50'nci dakikada oyuncuyu atamıyor. Aynı pozisyonu 10 dakika sonra bizim oyuncumuz yapınca kart gösteriyor. Biz kulüp olarak konuşan bir kulüp yapısına sahip değiliz. Ben teknik adam olarak öyle bir yapıya sahip değilim ama ben oyunu konuşayım. Neyi yanlış yaptım da yenildim? Ben bunu konuşmak istiyorum ama müsaade etmiyorlar. 5 hafta dayanabildim. İlk yarı hatalarımız oldukça fazlaydı. Hem konumlanma anlamında hem oyuncuların basit hataları vardı. İkinci yarı çevirebilmek için risk aldım. Skor yapabilecek pozisyonlar da bulduk ama golü atamadık. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Biz burada neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık onun takibini yapacağız ama neyi doğru, neyi yanlış yaptıklarını bazılarının da analiz etmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.