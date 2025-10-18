Haberler

Güncelleme:
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 deviren Gençlerbirliği, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Maçın son saniyelerinde kritik bir kurtarış yapan Erhan Erentürk'ü paylaşan Gençlerbirliği Kulübü sosyal medya hesabı, ''Milli takıma kaleci önerimiz'' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, 1-0 geriye düşmesine rağmen deplasmanda zorlu rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

ERHAN ERENTÜRK'TEN KRİTİK KURTARIŞ

Gençlerbirliği'nde deneyimli kaleci Erhan Erentürk, maçın son saniyelerinde çok kritik bir kurtarışa imza attı. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya ayak içiyle vuran Jota Silva'nın şutunda kaleci Erhan Erentürk direk dibinde topu uzanarak çıkardı. Bu kurtarışın ardından, hakem maçın son düdüğünü çaldı.

'MİLLİ TAKIMA KALECİ ÖNERİMİZ'

Gençlerbirliği Kulübü, maçı 4 kurtarışla bitiren yıldız file bekçisini yaptığı bir paylaşımla ödüllendirdi. Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Erhan Erentürk'ün 3 fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yapılarak, 'Milli takıma kaleci önerimiz' ifadeleri kullanıldı ve nazar boncuğu emojisi de eklendi. Bu paylaşım, futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşım;

Gençlerbirliği'nden bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
