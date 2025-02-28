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Gençlerbirliği, Manisa FK'yı 3-0 Mağlup Etti

Gençlerbirliği, Manisa FK'yı 3-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Manisa FK'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta golleri Metehan Mimaroğlu ve Daniel Popa kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Amilton'un pasında Metehan'ın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

11. dakikada Joca'nın pasında topla buluşan Popa, çalımlarla caza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

23. dakikada Roca'nın uzun pasında savunmadan seken topu önünde bulan Metehan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fıratcan'ın şutunda kaleci Alperen son anda topu kornere çeldi

Hakemler: Alpaslan Şen, Serdar Soydan, Mehmet Şengül

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu (Alperen Babacan dk. 75), Zan Zuzek, Oğuzhan Berber, Adem Eren Kabak (Mikail Okyar dk. 66), Amilton, Joca (Buğra Çağıran dk. 67), Mical Nalepa (Ensar Kemaloğlu dk. 75), Metehan Mimaroğlu, Daniel Popa (Leo Guacho dk. 58)

Yedekler: Orkun Özdemir, Samed Onur, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Manisa FK: Alperen Uysal, Birkan Yılmaz (Yusuf Talum dk. 46), Bartu Göçmen, Dino Arslanagic, Umut Erdem, Mamadou Cissokho, Birama Toure (Kadir Kaan Yurdakul dk. 46), Demba Diallo (Muhammed Kiprit dk. 46), Oğuz Gürbulak (Kazım Can Kahya dk. 76), Daniel Ramirez, Georgi Minchev (Efe Taylan Altunkara dk. 68)

Yedekler: Eren Karataş, Kerem Arık, Ada İbik, Mustafa Erkasap, Ensar Akgün

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 6 ve 23), Daniel Popa (dk. 11) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Fıratcan Üzüm, Amilton, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Mamadou Cissokho (Manisa FK) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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