Gençlerbirliği, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kayserispor maçının zor olacağını ama takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Kayserispor bizden 1 puan üstte. Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor" dedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolculardan Franco Tongya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bizim için lig yeni başladı"

Eyüpspor galibiyeti hakkında konuşan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geçtiğimiz maç bizim için 3 puandan çok daha değerliydi. Bunu maçtan önce de söylemiştim. İyi bir başlangıcımız yoktu. Bunun normal olduğunu, zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Şimdi puan durumuna baktığınızda Süper Lig'de oynayan 1 veya 2 puanlı takımlar var. Onlar bile puan durumunda şu an bizim seviyemize yakın. Maç hazırlığımız en iyi şekilde oldu. Rakibimiz Eyüpspor da 1-2 yıldır Süper Lig'de. Onların da kadro kalitesi yüksek. Maçın belli bölümlerinde gol pozisyonuna giren takım kimliğindeydik. İstediklerimizi yapabildik, ön alan baskısını uyguladık. Rakibin tabii ki güçlü yanları var, zaafları var. Biz de iyi çalıştık. Kolay değil 5 maçın arkasından maça çıkıyorsunuz. Hem oyunu çok iyi oynamak hem de kazanmak herkes ister ama biz yeni takımız. Şu detayı da vermek istiyorum; Samsunspor maçıyla bu maç arasında 9 tane farklı oyuncu vardı. Bu da söylediğimi destekliyor. Yani yeni bir takımız. Yeni kurulan takımlar bu süreci yaşıyor. Zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Moral, motivasyon çok değerli. Bundan sonraki süreçte bizim için çok daha iyi olacağını umuyorum. Bunun için çalışıyoruz. Bizim için lig yeni başladı" şeklinde konuştu.

"Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor"

Kayserisporla oynayacakları maçın zorlu geçeceğini aktaran teknik adam Eroğlu, "Kayserispor bizden 1 puan üstte. Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor ki bazen 1 puan da çok değerli oluyor. Rakibimiz de bunun farkında. Biz hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yeni gelen oyuncularımızla takım daha güçlü kimliğe büründü. Fiziksel özelliklerimizi geliştirmek zorundayız, halen bu alanda eksiğimiz var. Çünkü aramıza yeni katılan oyuncular var. Önümüzde milli ara var ama biz şu 2 maçtan en iyi puanla çıkıp yukarıya tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Tongya: "Kayserispor maçının zor bir maç olacağı kesin"

Kayserispor maçının zor bir deplasman olduğunu söyleyen Franco Tongya, "Yeni bir takımımız var, yeni oyunculardan kurulduk. Yaptığımız antrenmanlarla birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Her antrenmanda da sıkı çalışıyoruz, bu çalışmalarımıza devam edersek iyi skorların da geleceğini düşünüyorum. Kayserispor maçının zor bir maç olacağı kesin. Deplasmanda oynayacağız, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok iyi bir hocamız var, bizi iyi bir şekilde hazırlıyor. Tüm arkadaşlarım antrenmanlarda sıkı çalışıyor, umarım oradan iyi bir skorla döneriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA