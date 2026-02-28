Haberler

Gençlerbirliği, Kayserispor karşılaşmasına hazır

Güncelleme:
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idmanda sprint çalışmaları ve taktik çalışmalar yapıldı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde sprint çalışması gerçekleştirdi ve 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Gençlerbirliği-Kayserispor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
500

