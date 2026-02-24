Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Natura Dünyası Gençlerbirliği, 1 Mart Pazar günü Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından teknik direktör Levent Şahin yönetiminde başladı. Antrenman ısınma çalışmaları ve çeşitli oyunlarla gerçekleştirildi.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki haftanın ilk idmanına ısınmaya yönelik koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından saha kenarına kurulu platformlarda çeşitli pas organizasyonları çalıştı.
Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 5 oyun oynayan başkent ekibi, yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.
Tedavilerine devam edilen Oğulcan Ülgün, Sekou Koita ve Henry Onyekuru, sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenman yaptı.