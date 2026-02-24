Haberler

Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, 1 Mart Pazar günü Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından teknik direktör Levent Şahin yönetiminde başladı. Antrenman ısınma çalışmaları ve çeşitli oyunlarla gerçekleştirildi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki haftanın ilk idmanına ısınmaya yönelik koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından saha kenarına kurulu platformlarda çeşitli pas organizasyonları çalıştı.

Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 5 oyun oynayan başkent ekibi, yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Oğulcan Ülgün, Sekou Koita ve Henry Onyekuru, sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenman yaptı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

Soruşturma sürerken eski başbakan intihara kalkıştı
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku