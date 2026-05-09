Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 3 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Adama Traore, Dimitrios Goutas ve Franco Tongya'dan geldi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta Kerem Demirbay kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Velho topu son anda çeldi.

70. dakikada Franco Tongya'nın kullandığı penaltı vuruşunda başkent ekibi öne geçti. 3-2

84. dakikada Sol kanattan Jim Allevinah'ın ortaladığı topu Velho yumrukladı. Dönen topa İrfan Can Kahveci vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+6. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında kafalardan seken topa Adrian Benedyczak vurmak istedi ancak kaleci Velho yaptığı müdahaleyle golü engelledi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun (Fıratcan Üzüm dk. 72), Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru, Adama Traore, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Ousmane Diabate dk. 89), Sekou Koita (Cihan Çanak dk. 14)

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Ensar Kemaloğlu, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Ali Yavuz Kol dk. 87), Rodrigo Becao, Adem Aorus, Godfried Frimpong, Kerem Demirbay (Jim Allevinah dk. 79), Andri Baldursson (Habib Gueye dk. 87), İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate (Cenk Tosun dk. 79), Mortadha Ben Ouanes (Cafu dk. 64), Adrian Benedyczak

Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Kubilay Kanatsızkuş, Nicholas Opoku, Emre Taşdemir

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Goller: Adrian Benedyczak (dk. 1 ve 12 pen.) (Kasımpaşa) Adama Traore (dk. 42), Dimitrios Goutas (dk. 45+3), Franco Tongya (dk. 70 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği) Kamil Ahmet Çörekçi, Godfried Frimpong, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Ricardo Becao, Cafu, Cenk Tosun, Adem Aorus, Andreas Gianniotis (Kasımpaşa) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
