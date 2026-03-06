Gençlerbirliği'nde Sürekli Değişim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon sık sık başkan ve teknik direktör değişiklikleriyle gündeme geldi.

Dört yıl sonra Süper Lig'e dönen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, bu sezon yönetim ve teknik heyette istikrarı yakalayamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon şu ana kadar 4 teknik direktör ve 3 başkan görev yaptı.

16 Şubat'ta sözleşme imzalanan teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayıran başkent ekibi, bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'i takımın başına getirdi.

Takım Süper Lig'e yükselirken başkan olan Osman Sungur, sezon öncesi 14 Haziran 2025'teki genel kurulda güven tazeledi.

Lige ilk 5 maçını kaybederek başlayan, kadro planlamasının eleştirildiği ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı başkent temsilcisinde başkan Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı görevini bıraktığını açıkladı.

Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, 8 Ekim'de yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya getirildi. Bunun üzerine genel kurul üyeleri, kulübü "seçimli olağanüstü genel kurul"a götürmek için imza kampanyası başlattı.

İlk teknik direktör ayrılığı 10. haftada yaşandı

Ligin 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek moral bulan Gençlerbirliği, 10. haftada ise taraftarının önünde TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Mehmet Kaya başkanlığındaki yönetim, bu mağlubiyet sonrası başkent ekibini, Süper Lig'e yükseldiği geçen sezon da çalıştıran Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırdı.

Eroğlu ile bu sezon ligde 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, 29 Ekim'de teknik direktör Volkan Demirel için imza töreni düzenledi.

Mehmet Kaya adaylıktan çekildi

Başkan Mehmet Kaya, 6 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yaşanan gerginlik sonrası adaylıktan çekildi.

Bu gelişme üzerine salona gelerek seçime tek aday olarak giren Arda Çakmak, Gençlerbirliği'nin bu sezonki 3. başkanı oldu. Çakmak, öncelikle Osman Sungur döneminde kulüpten ayrılan sportif direktör Ali Ekber Düzgün'ü yeniden göreve getirdi.

Teknik direktör Demirel, başkan değişikliği gerekçesiyle 7 Aralık'taki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası görevinden istifa etti.

Demirel yönetiminde 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan başkent ekibi, kupada Sakaryaspor engelini 5-0'la geçti. Gençlerbirliği istifanın ardından teknik direktör arayışına başladı.

3. Metin Diyadin dönemi

Yeni yönetim, Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevi için kırmızı-siyahlı camiayı yakından bilen Metin Diyadin ile anlaştı.

Demirel dönemi sonrası deplasmanda golsüz biten Kasımpaşa maçında kulübede Özcan Bizati yer alırken kulüp, anlaşmaya varılan Metin Diyadin'in göreve getirildiğini 16 Aralık'ta duyurdu.

Kırmızı-siyahlılarda ayrıca Arda Çakmak, 17 Ocak'ta tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Başkent ekibi, Diyadin yönetiminde ligdeki ilk maçında Trabzonspor'u 4-3 yenerek sezon arasına moralli girdi. Diyadin ile 6 lig maçında 8 puan (2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet) toplayan Gençlerbirliği, tecrübeli teknik adamla Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği'nin 14 Şubat'ta seyircisi önünde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalması sonrası yeniden teknik direktör ayrılığı yaşandı. 2-0 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrılan kırmızı-siyahlılar, Diyadin'in görevine son verildiğini duyurdu.

Levent Şahin dönemi 18 gün sürdü

Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine, uzan yıllar Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin getirildi. Şahin'in Gençlerbirliği dönemi ise sadece 18 gün sürdü.

Başkent temsilcisi, Şahin yönetiminde çıktığı 2 lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Gençlerbirliği, sahasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği ayrıca dün Şahin yönetiminde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Aliağa Futbol'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kulüpten, bugün yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Takım yeniden Volkan Demirel'e emanet

Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna yeniden Volkan Demirel oturdu. Kulüp, başkan değişikliği sonrası istifa eden Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci dönemindeki ilk maçına, 9 Mart Pazartesi günü Corendon Alanyaspor deplasmanında çıkacak.

Kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig'de 24. hafta sonunda 24 puanla 12. sırada yer alıyor.

Teknik adamların performansı

Dört teknik direktörün Gençlerbirliği dönemindeki (bu sezon) Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası performansı şöyle:

Süper Lig

Teknik direktör Maç G B M Hüseyin Eroğlu 10 2 2 6 Volkan Demirel 5 2 - 3 Metin Diyadin 6 2 2 2 Levent Şahin 2 - 1 1

Teknik direktör Maç G B M Volkan Demirel 1 1 - - Metin Diyadin 3 2 1 - Levent Şahin 1 1 - -

Not: 0-0 biten Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında takımın başında Özcan Bizati yer aldı.Ziraat Türkiye Kupası