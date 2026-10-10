Haberler

Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler başkanları maç öncesi kahvaltıda buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler başkanları maç öncesi kahvaltıda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki maç öncesi iki kulübün başkanları kahvaltıda bir araya geldi. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak ile Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, kahvaltının ardından stada birlikte girdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler'in karşılaşacağı müsabaka öncesi yöneticiler bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Maçtan önce Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak ile Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren kahvaltıda bir araya geldi. Başkanların yanı sıra kulüp yöneticileri de kahvaltıda yer aldı. Kahvaltının ardından kulüp başkanları stada beraber giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var

60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

Vicdanları yaralayan kararla ilgili geri adım

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi bakan duyurdu! Artık eczaneden direkt alınabilecek