Gençlerbirliği, Henry Onyekuru'yu Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Transfer sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibi transferi, sosyal medya hesabından "Ankara'nın yeni yüzü, yeni starı, hoş geldin Henry Onyekuru." ifadeleriyle açıkladı.

Nijeryalı futbolcu Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor'da oynadı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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