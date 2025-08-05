Gençlerbirliği, Gurbetçi Futbolcu Dilhan Demir ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu Dilhan Demir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu orta saha oyuncusu, kariyerine Wattensch altyapısında başlamıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu Dilhan Demir'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, Almanya doğumlu orta saha oyuncusu Dilhan Demir ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Futbola Wattensch altyapısında başlayan Dilhan Demir, kariyerinde Almanya'nın Sprockhövel, SC Paderborn II, SV Schermbeck ve Wuppertaler SV takımlarında forma giydi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor