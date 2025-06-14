Gençlerbirliği Genel Kurulunda Sözlü Saldırı

Gençlerbirliği'nin 35. Genel Kurulu'nda kendi aralarında tartışan öfkeli bir grup İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine sözlü saldırıda bulundu.

Gençlerbirliği 35. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Kurul sırasında olay çıkartan bir grup İHA muhabirine sözlü saldırıda bulundu. Kurulda olay çıktığı esnada görevini yerine getirmeye çalışan İHA muhabiri Fazlı Çolak'ın üzerine 'neyi çekiyorsun sen' diyerek yürüdü. Gruptan bir şahıs ise Çolak'ın kolunu sıkarak tehdit etti. Öfkeli kalabalığın güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dağıtılmaya çalışıldığı sırada bir kişi ise önce Çolak'ın kolunu sıkarak gitmesine engel oldu ardından ise arkasından hakaret etti. Ayrıca Çolak'a hakaret eden kişilerin Etimesgutspor ve Ankaragücü'nün yönetiminde görev aldığı öğrenildi. Öte yandan Çolak'ın kolunu sıkarak arkasından hakaret eden şahsın ise Gençlerbirliği'nin eski yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. - ANKARA