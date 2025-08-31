Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye 3-1 Mağlup Oldu

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ilk yarısında maçın içine giremediklerini ifade eden Eroğlu, "Agresif isteğimiz ve coşkumuz düşüktü. Rakibin pas yapmasına izin verdik ki bireysel bir hata yüzünden kalemizde golü gördük. Duran top organizasyonundan golü bulabilirdik. Beraberlik golü gelmiş olsaydı olay farklı bir duruma geçebilirdi ama bunu başaramadık. Yine de çok basit hatalardan yediğimiz kolilerle 3-0 geriye düştük. Maç kaybedebilirsin ama mücadele etmen gerekiyor. Bir savaş vermen gerekiyor. Taktiksel anlamda da organize olman gerekiyor. 2'nci yarı hamlemizi savunma anlamında değil hücum anlamında yaptık ki 3-0'dan skoru korumaya değil formasyon anlamında da değişikliğe gittik. Ön alan baskısına çıktık. Topa sahip olduğumuz bir dönem vardı. 8'e yakın şut girişimimiz vardı. Belki tercih anlamında doğru yapsaydık 3-2'ye getirebilirdik. Futbol 90 dakikalık bir oyun. Hamlelerimize son bölümde yine Niang'ı dahil ettik. Ön tarafı baskıya çıkarttık. Rakibin kadrosunun güçlü olması, antrenör değişikliği, diğer oyuncuların da görev alması onlar için avantaj. Birkaç transferle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Milli ara bizim için önemli. Bundan sonra hem oyun anlamında hem skor anlamında ligin yeniden başlayacak" diye konuştu.

ZEKİ MURAT GÖLE: YOĞUN BİR DÖNEMDEN ÇIKTIK

Takım olarak yoğun bir dönemden çıktıklarını kaydeden Göle, 3 günde bir maç oynadıklarını söyleyerek, "Yolculuklarımız oluyor. Kısa, jenerasyonla geçen antrenmanlarımız oluyor. Toparlanması zor oluyor. Bugün özellikle ilk yarı mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum ama genel anlamda da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü oyunu tutabilmek, böyle yorgunlukla savaşabilmek bazen kolay olmuyor. 2'nci yarı zorluklar yaşadık ama iyi tarafına baktığımız zaman bazı değişikliklere gittik. Çok küçük zamanımız olmasına rağmen baskılı savunma aksiyonları, agresif baskı istedik. En önemlisi topa sahip olmayı istedik. Bunu da oyuncularımın ilk yarı çok iyi gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. 2'nci yarıdaki düşüşün sebebini de buna bağlıyorum. İleride çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimize inanıyorum" dedi.