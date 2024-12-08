Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık

 Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

 Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi

Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı

Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karatepe, rakibin bir oyuncusunun eksik kalması gerektiğini düşündüğünü belirterek, ikinci yarıda ritim bulduklarını ifade etti. Galibiyeti yönetim ve oyunculara armağan etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından, "Rakibin bir kişi eksik kalması gerektiğini düşündüğüm bir pozisyon var. O pozisyon olmuş olsaydı daha iyi yansıtacaktık. İkinci yarıda ritmimizi bulmaya başladık. Coşkumuzu ve enerjimizi yansıtmaya başladık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, "Kazanmak istediğimiz ve bizim için önemli olan bir 3 puan vardı. Bunu da sonuca yansıttığımız için çok mutluyum. Ligin başından bu yana olan süreçte de Ankara sporseverlerinin de bildiği ekonomik anlamda da olsun kötü durumlara geldik fakat oyuncularımız çok güçlü olarak saha içinde kaldılar. Bu galibiyeti özellikle yönetimimiz ve Osman başkanımıza, kurum içerisindeki personellere armağan etmek istiyorum. Çünkü bu zorlu süreçte herkes çok güzel bir duruş sergiledi. Bize konfor alanı sağladı ve biz de bu oyunu üç puanla taçlandırdık. Karagümrük üst sıralarda olan bir takım. Oyunu biz ikinci bölgede özellikle ön taraftaki sırtı dönük oynayabilen santrforu kapatmak üzerine kurmuştuk. İstediğiniz gibi de oldu oyunu ikinci bölgede istediğimiz gibi yöneterek ve çıktığımız geçişlerle de oyunu yönettik" diye konuştu.

"İkinci yarıda ritmimizi bulmaya başladık"

Rakibin bir kişi eksik kalması gerektiğini söyleyen Karatepe, "Rakibin bir kişi eksik kalması gerektiğini düşündüğüm bir pozisyon var. O pozisyon olmuş olsaydı daha iyi yansıtacaktık. İkinci yarıda ritmimizi bulmaya başladık. Coşkumuzu ve enerjimizi yansıtmaya başladık. Fikstür açısından dezavantajımız vardı. Bundan sonra daha oturmuş bir kadroyla daha iyi sonuçlar alarak üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahada hem kendileri zevk aldılar hem de biz dışarıda zevk aldık hem de 90 dakika bize destek olan taraftarımıza da güzel bir seyir zevki verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
img

13 yıldır Türkiye'de yaşayan genç kadın bu sözlerle veda etti
img

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.