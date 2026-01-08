Futbol: Hazırlık maçı
Gençlerbirliği, Belek'te oynanan hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek galibiyet aldı. Rize temsilcisi, ilk yarıyı Halil Dervişoğlu'nun golüyle önde kapatmasına rağmen, Gençlerbirliği ikinci yarıda Dilhan Demir ve Fıratcan Üzüm'ün golleriyle maçı çevirmeyi başardı.
Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Belek'te bir otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Rize temsilcisi, 10. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 önde kapadı.
Gençlerbirliği, ikinci yarıda 51. dakikada Dilhan Demir ve 75. dakikada Fıratcan Üzüm'ün golleriyle maçı 2-1 kazandı.
İki takım da hazırlıklarına yarın devam edecek.
