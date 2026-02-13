Haberler

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Gençlerbirliği, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent ekibi, ligde 22 puanla 11'inci, Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'ye geçen hafta deplasmanda 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği, sahasındaki 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Bu 5 maçlık süreçte RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3, Gaziantep FK'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı takım Barcelona'ya gol oldu yağdı
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi