Sipay Bodrum FK: 3-2

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Selahattin Altay, Kemal Elmas

GENÇLERBİRLİĞİ: M. Velho, Fıratcan Üzüm, Thalisson, Zan Zuzek (Dk. 60. Metehan Mimaroğlu), Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu, Csoboth (Dk. 40 Dilhan Demir), Varesanovic (Dk. 46 S. Koita), Samed, Onyekuru (Dk. 46 F. Tongya), Niang (Dk. 75 Göktan Gürbüz)

BODRUM FK: Bahri Tosun, Mert Yılmaz (Dk. 74 Ahmet Arslan), İsmail Tarım, Furkan Apaydın (Dk. 46 M. Mohammed), Omar Imeri, Mustafa Erdilman, Enes Öğrüce (Dk. 83 Okita), Adem Metin Türk, Ege Bilsel, Dimitrov (Dk. 74 Brazao), Ali Habeşoğlu (Dk. 67 T. Seferi)

GOLLER: Dk. 59 M. Niang, Dk. 67 Samed Onur, Dk. 69 M. Niang ( Gençlerbirliği ) Dk. 18 Adem Metin Türk, Dk. 51 Ali Habeşoğlu ( Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Samed Onur, Abdurrahim Dursun ( Gençlerbirliği ) Bahri Tosun, Seferi, İsmail Tarım ( Bodrum FK)

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Gençlerbirliği evinde Sipay Bodrum FK'yı konuk eti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Gençlerbirliği'nin golleri 59 ile 69'uncu dakikada Mbaye Niang ve 67'nci dakikada Samed Onur'dan geldi. Bodrum FK'nın gollerini ise 18'inci dakikada Adem Metin Türk ve 51'inci dakikada Ali Habeşoğlu kaydetti.

2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Samed'in arka direğe gönderdiği ortaya Sinan dokunamadı, Bodrum FK savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

18'inci dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Dimitrov'un son çizgiye inerek çıkardığı yerden pasta Adem Metin kale sahası içinde topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

22'nci dakikada Gençlerbirliği'nin kaleyi cepheden gören noktadan kazandığı serbest vuruşta Samed'in kafa vuruşu kaleci Bahri'de kaldı.

26'ncı dakikada ceza sahası üzerinde yapılan kafa vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

33'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin serbest vuruşunda Zuzek'in ceza sahası içine gönderdiği topa Niang ve Onyekuru birlikte hamle yaptı, ancak meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

34'üncü dakikada Bodrum FK 2'nci gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Adem Metin'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Velho gole izin vermedi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada Bodrum FK farkı 2'ye çıkardı. Dimitrov'un kale sahasına yaptığı ortada Ege'nin vuruşunu kaleci Velho çıkardı. Dönen topu kale sahası önünde tamamlayan Ali Habeşoğlu, topu ağlara gönderdi: 0-2.

53'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda Samed'in ortasında Bodrum FK savunması topu ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışında seken topu kontrol eden Abdurrahim'in yaptığı vuruşta top auta çıktı.

58'inci dakikada Bodrum FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Mustafa'nın penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Sinan, kafa vuruşuyla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Zuzek'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Niang'ın ceza sahasına girerek sağ ayağına çektikten sonra uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-2.

61'inci dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne çok yaklaştı. Topu önünde bulan Koita'nın çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

67'nci dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Sağ köşe gönderinin önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Samed'in doğrudan kaleye gönderdiği vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti: 2-2.

69'uncu dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Metehan'ın sol kanattan yaptığı ortada Niang'ın kale sahası önünden yaptığı ilk vuruş direkte patladı. Dönen topu iyi takip eden Niang, 2'nci hamlede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

78'inci dakikada Bodrum FK etkili geldi. Seferi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Brazao, sağına çekerek kale sahası önünden sert bir vuruş yaptı. Gençlerbirliği kalecisi Velho topu zorlukla çıkardı.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı Gençlerbirliği evinde ağırladığı Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.