Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında yarın Hesap.Com Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Gençlerbirliği, gruptaki ilk maçında Sipay Bodrum FK takımını 3-2 yenmişti.

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası maçının ardından Ankara'ya dönerek çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında ise 18 Ocak Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak.

